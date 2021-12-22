Зашквар «слуги» Галушка, псевдопрезидент та скарга «Нафтогазу». 22 грудня за хвилину

США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату», «Нафтогаз України» направив до Єврокомісії скаргу на «Газпром»

СБУ викрила самопроголошеного «президента України»

Служба безпеки України викрила чоловіка, який проголосив себе «президентом України» і навіть сформував «тіньовий уряд». Його підозрюють у підривній діяльності проти державної безпеки. Повідомляється, що чоловік публічно заперечував легітимність органів чинної влади. І закликав замінити їх новоствореними, не виключаючи насильницьке повалення влади.

Поліція оприлюднила відео, як «слуга» Галушко ображав копів

Депутат Верховної Ради від провладної партії «Слуга народу» Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія, який керує автівкою цього нардепа. Відповідне відео ЗМІ оприлюднили сьогодні, 22 грудня

За словами речниці парламентської фракції Юлії Палійчук, публікація ролика може бути помстою ексглави МВС Арсена Авакова.

Пізніше у коментарі телеканалу «Україна 24» Микола Галушко знову образив поліцейських.

США спростували свою участь у «нормандському форматі»

Помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

«Нафтогаз» поскаржився Єврокомісії на «Газпром»

НАК «Нафтогаз України» направив до Єврокомісії скаргу на «Газпром» через зловживання ним домінантного становища на газовому ринку ЄС. За словами голови правління компанії Юрія Вітренка, «Газпром» різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з «Газпромом».

Конституційний суд аргументував рішення щодо заборони російських фільмів

Велика палата Конституційного суду України аргументувала рішення щодо визнання конституційними положення законів «Про телебачення і радіомовлення» і «Про кінематографію», які забороняють показ в Україні російських фільмів та санкціонують створення «чорного списку» російських артистів.

Зазначається, що 47 народних депутатів просили суд визнати такими, що не відповідають Конституції України окремі приписи законів № 3759 та № 9, пов’язані з забороною розповсюдження аудіовізуальних творів.

Справа рейсу MH17: прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць

Нідерландська прокуратура запросила для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 довічне тюремне ув'язнення. Як заявила прокурор Манон Ріддербекс, катастрофа MH17 є одним із найтяжчих злочинів, який став результатом операції за участю фігурантів справи Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.