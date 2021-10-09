Курячий мільярдер Косюк встановив світовий рекорд (фото)

У Києві зробили найбільшу в світі шаурму

Власник «Нашої ряби» похизувався результатами заходу, який за своєю суттю є рекламною акцією

У Києві зробили найбільшу шаурму в Україні. ЇЇ довжина 130 м та вага 200 кг. Фотографії з заходу в Facebook опублікував політичний експерт і консультант Микола Спірідонов.

«Отже, світовий рекорд відбувся! Кияни сьогодні побачили рекордних розмірів шаурму від Döner Market (входить в структуру МХП). У приготуванні використовувалася курятина відомого бренду «Наша Ряба», - написав Спірідонов.

Він також опублікував фотографії рекордної шаурми.

Велетенську страву розмістили на Контрактовій площі та запропонували скуштувати всім охочим.

Організатори запевняють, що продукти використовували найвищої якості.

Зазначимо, що такий захід за своєю суттю є рекламною акцією.

Нагадаємо, агрохолдинг МХП повертається до використання бренду «Наша ряба» на упаковках з курятиною.

У серпні голова правління агрохолдингу МХП Юрій Косюк вирішив відмовитися від використання логотипу «Наша ряба» на продукції, яку виготовляє група компаній, замість цього тоді було вирішено використовувати бренд «Та сама курочка». Косюк пояснив, що 20 років його компанія виробляла курятину, але цінність була не в логотипі, а в якості продукту.

Також нагадаємо, що 20 цифрових копій логотипу «Наша ряба» було виставлено у NFT форматі на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance.

Як повідомляється на сторінці бренду, цифрові копії вдалося продати за 160 тис. грн. Компанія збільшила цю суму до 400 тис. грн та відправила на благодійність.

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