Ексчиновник у 2024 році підписав контракт з Міноборони РФ і відправився на фронт з колонії, де відбував термін за перевищення повноважень

Колишній мер Горнозаводського округу Пермського краю РФ Олександр Афанасьєв був ліквідований на війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

З квітня Афанасьєв вважався зниклим безвісти. Ексчиновник у 2024 році підписав контракт з Міноборони РФ і відправився на фронт з колонії, де відбував термін за перевищення повноважень. Його визнали винним у тому, що він незаконно передав частки в ТОВ «Гірничозаводський комбінат благоустрою» керівникам підприємства, і ті встановили собі підвищені оклади та премії.

Афанасьєв двічі керував у Горнозаводську. Вперше він був обраний на посаду голови району в 2011 році. На початку 2016 року він покинув пост, після того, як був визнаний винним у перевищенні посадових повноважень. За версією слідства, чиновник підписав фіктивні документи про ремонт місцевого будинку культури. У результаті були прийняті і оплачені невиконані роботи на 11,3 млн руб. Ексчиновник подав скаргу на вирок, після чого справу перекваліфікували на статтю про недбалість, а від покарання звільнили за амністією.

У 2018 році Афанасьєв знову став головою Горнозаводського міського округу. У грудні 2021 року він склав повноваження через нову кримінальну справу.

Раніше Сили оборони знищили російського окупанта Руслана Смольникова. Він народився у 1993 році. Займався боксом у «Спортивній школі № 3» (м. Копейськ, Челябінська область).

Також у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.