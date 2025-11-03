Головна Світ Політика
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зафіксовано влучання в районі комплексу нафтопереробних установок Елоу АВТ-6
фото: Facebook/Генштаб

Сили оборони атакували черговий російський НПЗ та низку об'єктів логістки окупаційної армії

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За словами військових, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок Елоу АВТ-6. Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Крім того, завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

«Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові у Росії. Також у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії.

Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.

Теги: росія Генштаб нафта

