Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ
Сили оборони атакували черговий російський НПЗ та низку об'єктів логістки окупаційної армії
У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За словами військових, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок Елоу АВТ-6. Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.
💥 Вчергове атаковано НПЗ у Саратові🔥 pic.twitter.com/uAWyqtQ729— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 3, 2025
Крім того, завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.
«Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові у Росії. Також у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії.
Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада в тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.
