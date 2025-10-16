Підірвався на фугасній міні на Харківщині. Згадаймо Андрія Шову

Разом із побратимами захисник брав участь у звільненні Сумської та Харківської областей

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Шову.

Солдат Андрій Шова, позивний Хруст, загинув 4 травня 2022 року в районі села Прудянка на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Андрій Шова 9 вересня 1992 року у селі Верхні Синівці, що на Глибоччині. Навчався у Нижньосинівецькій школі. Проходив строкову військову службу у Повітряних силах ЗСУ.

У 2019-му закінчив Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», де вчився на кафедрі «Технологія машинобудування та металорізальні верстати».

У мирному житті Андрій Шова був співвласником СТО «AS Сервіс». Захоплювався автомобілями, але його істинним покликанням була військова справа. Був активним учасником Революції Гідності, пізніше одним із перших поїхав на Донбас. Брав участь у АТО у складі 10-ї ОГШБр, 24 ОМБр та 53 ОМБр. Мав статус учасника бойових дій, був нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Із початком повномасштабної війни Андрій взяв до рук зброю, щоб боронити Україну від російських окупантів. Ніс службу у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», де обіймав посаду стрільця. Разом із побратимами брав участь у звільненні Сумської та Харківської областей.

Андрій Шова ніс службу у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», де обіймав посаду стрільця фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Солдат Андрій Шова, позивний Хруст, загинув 4 травня 2022 року в районі села Прудянка на Харківщині. Під час евакуації поранених і загиблих з поля бою автомобіль з бійцями підірвався на фугасній міні. Андрій отримав смертельні поранення. Йому назавжди 29 років.

«Найбільше в житті він хотів щасливого майбутнього для своїх дітей, завжди казав, що вони не мають бачити війни. Він уже знав жорстокість ворога, тому без вагань став на захист всіх дітей України й українського народу», – розповіла дружина загиблого героя.

Поховали воїна у рідному селі Верхні Синівці Чернівецької області.

Вдома на захисника чекали мама Олена, дружина Марина, донька Ніна, син Микола.

Посмертно воїн нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «На славу Чернівців». У Чернівцях на його честь перейменували вулицю Семена Руднєва.

Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.