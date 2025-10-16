Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Підірвався на фугасній міні на Харківщині. Згадаймо Андрія Шову

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Підірвався на фугасній міні на Харківщині. Згадаймо Андрія Шову
У мирному житті Андрій Шова був співвласником СТО «AS Сервіс»
колаж: glavcom.ua

Разом із побратимами захисник брав участь у звільненні Сумської та Харківської областей

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Шову.

Солдат Андрій Шова, позивний Хруст, загинув 4 травня 2022 року в районі села Прудянка на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Андрій Шова 9 вересня 1992 року у селі Верхні Синівці, що на Глибоччині. Навчався у Нижньосинівецькій школі. Проходив строкову військову службу у Повітряних силах ЗСУ.

У 2019-му закінчив Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», де вчився на кафедрі «Технологія машинобудування та металорізальні верстати».

У мирному житті Андрій Шова був співвласником СТО «AS Сервіс». Захоплювався автомобілями, але його істинним покликанням була військова справа. Був активним учасником Революції Гідності, пізніше одним із перших поїхав на Донбас. Брав участь у АТО у складі 10-ї ОГШБр, 24 ОМБр та 53 ОМБр. Мав статус учасника бойових дій, був нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Із початком повномасштабної війни Андрій взяв до рук зброю, щоб боронити Україну від російських окупантів. Ніс службу у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», де обіймав посаду стрільця. Разом із побратимами брав участь у звільненні Сумської та Харківської областей.

Андрій Шова ніс службу у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», де обіймав посаду стрільця
Андрій Шова ніс службу у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», де обіймав посаду стрільця
фото: Чернівецька обласна рада/Facebook

Солдат Андрій Шова, позивний Хруст, загинув 4 травня 2022 року в районі села Прудянка на Харківщині. Під час евакуації поранених і загиблих з поля бою автомобіль з бійцями підірвався на фугасній міні. Андрій отримав смертельні поранення. Йому назавжди 29 років.

«Найбільше в житті він хотів щасливого майбутнього для своїх дітей, завжди казав, що вони не мають бачити війни. Він уже знав жорстокість ворога, тому без вагань став на захист всіх дітей України й українського народу», – розповіла дружина загиблого героя.

Поховали воїна у рідному селі Верхні Синівці Чернівецької області.

Вдома на захисника чекали мама Олена, дружина Марина, донька Ніна, син Микола.

Посмертно воїн нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «На славу Чернівців». У Чернівцях на його честь перейменували вулицю Семена Руднєва.

Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
8 жовтня, 11:40
Залишатися чи повертатися? Євросоюз дає українським біженцям два роки на роздуми
Залишатися чи повертатися? Євросоюз дає українським біженцям два роки на роздуми Наші за кордоном
10 жовтня, 11:00
Троє людей постраждали у Харкові
У Харкові спалахнула пожежа внаслідок російської атаки: є постраждалі
16 вересня, 11:28
Трамп зробив заяву щодо України
Трамп визнав, що США заробляють гроші на війні в Україні
20 вересня, 02:05
Наразі заморожені кошти знаходяться на депозиті в Європейському центральному банку
ЄС планує пустити заморожені мільярди Росії на зброю
1 жовтня, 09:43
Клімовичс: Зараз ведеться дискусія, чи варто призивати в армію жінок. І загальна відповідь – варто…
Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією
10 жовтня, 05:05
Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим
Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загибла, кількість постраждалих зросла
23 вересня, 16:26
Китай допомагає Росії вбивати українців
Китай надає Росії супутникові дані для ударів по Україні: деталі від розвідки
4 жовтня, 15:48
Трамп: Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіним були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі
Трамп розкрив втрати РФ на війні та заявив, що Україна вразила світ своєю стійкістю
14 жовтня, 22:24

Суспільство

У низці областей введено аварійні відключення світла
У низці областей введено аварійні відключення світла
Підірвався на фугасній міні на Харківщині. Згадаймо Андрія Шову
Підірвався на фугасній міні на Харківщині. Згадаймо Андрія Шову
Митрополит УПЦ МП, який під слідством в Україні, рвався на «допит» в ООН. Що вирішив суд?
Митрополит УПЦ МП, який під слідством в Україні, рвався на «допит» в ООН. Що вирішив суд?
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2025: традиції та молитва
Нардеп Веніславський назвав терміни отримання супутників для Космічних сил України
Нардеп Веніславський назвав терміни отримання супутників для Космічних сил України

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua