Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли з нього десятки цивільних. Подробиці від ЗСУ

Депортовані селяни раніше відмовилися евакуюватися вглиб України

Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій. Після захоплення села російські війська депортували понад 50 цивільних громадян до Росії. Про це повідомило Головне управління комунікацій Збройних сил України виданню «Новинарня», передає «Главком».

«У прикордонному регіоні тривають стабілізаційні дії. Вживаються заходи з виявлення та знищення живої сили противника», – йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Головному управління комунікацій, до Росії депортовано селян, які раніше відмовилися евакуюватися вглиб України. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку.

«Майже від усіх цих осіб раніше надійшли акти відмов евакуюватися на територію України. Водночас слід відзначити, що відмова від евакуації на територію України не легалізує дії окупаційних військ із примусового переміщення цивільних громадян України на територію РФ», – наголошують військові.

Українські правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, а саме – незаконного позбавлення волі та примусової депортації цивільного населення.

Збройні сили України закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися до більш безпечних районів.

«У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на території Сумської області місцевою владою організовано процес евакуації населення із прикордонних територіальних громад. На цей час евакуйовано понад 30 тисяч осіб (майже 84% населення восьми визначених громад). Не пристали на евакуацію близько 16% – це майже 5,7 тис. осіб, із них 38 дітей», – йдеться в повідомленні.

Раніше медіа повідомляли, що в ніч проти 20 грудня російські військові зайшли у прикордонне село Грабовське, що на Сумщині. Понад 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації, були примусово вивезені на територію Росії. Там цивільних планують піддати так званій фільтрації.

Водночас зафіксовано подальший наступ ворожих підрозділів у бік населених пунктів Рясне та хутір Високий. У Рясному, де також перебували мирні жителі, ввечері 20 грудня розпочалися термінові евакуаційні заходи.

Нагадаємо, що РФ депортувала деяких українських дітей до Північної Кореї з тимчасово окупованих територій. У КДНР дітей відправили до військових таборів.