Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 1 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 41 авіаційного удару із застосуванням 129 керованих авіабомб. Зафіксовано 2 364 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 621 артилерійський обстріл. 

Новини війни в Україні

1 грудня станом на 22:00 відбулося 202 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 81 – безповоротно. Знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки. Крім того, пошкоджено два автомобілі та одну артилерійську систему противника. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав три авіаційні удари, скинув одинадцять керованих авіабомб, а також здійснив 102 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили 13 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Синельникове, Обухівка, Нововасилівка. Ще одне бойове зіткнення триває.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки. Два бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 20 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Зарічне. Наразі тривають п’ять бойових зіткнень.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші воїни відбили вісім атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Діброва, Федорівка та Серебрянка.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

З початку доби ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пазено, Миколаївка та Ступочки.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка і Бересток.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Шахове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Філія та у напрямку населеного пункту Гришине. Наразі бої точаться у п’яти локаціях.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 19 атак противника у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Вербове, Вишневе, Єгорівка, Привільне, Зелений Гай, Павлівка та Рибне.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано одне бойове зіткнення у районах населених пунктів Затишшя, Нове Запоріжжя, Зелений Гай, Варварівка, Привільне, Гуляйполе. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1377-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб Покровськ окупанти

Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу
Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «шахедів» у Криму
Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «шахедів» у Криму
Сили оборони спростували заяви РФ про окупацію двох населених пунктів біля Лиману
Сили оборони спростували заяви РФ про окупацію двох населених пунктів біля Лиману
Відключення світла 2 грудня 2025 року: графіки
Відключення світла 2 грудня 2025 року: графіки
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику

