Лінія фронту станом на 1 грудня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 41 авіаційного удару із застосуванням 129 керованих авіабомб. Зафіксовано 2 364 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 621 артилерійський обстріл.

1 грудня станом на 22:00 відбулося 202 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 81 – безповоротно. Знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки. Крім того, пошкоджено два автомобілі та одну артилерійську систему противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав три авіаційні удари, скинув одинадцять керованих авіабомб, а також здійснив 102 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили 13 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Синельникове, Обухівка, Нововасилівка. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки. Два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив 20 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Зарічне. Наразі тривають п’ять бойових зіткнень.

На Слов’янському напрямку

Наші воїни відбили вісім атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Діброва, Федорівка та Серебрянка.

На Краматорському напрямку

З початку доби ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пазено, Миколаївка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка і Бересток.

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Шахове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Філія та у напрямку населеного пункту Гришине. Наразі бої точаться у п’яти локаціях.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 19 атак противника у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Вербове, Вишневе, Єгорівка, Привільне, Зелений Гай, Павлівка та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано одне бойове зіткнення у районах населених пунктів Затишшя, Нове Запоріжжя, Зелений Гай, Варварівка, Привільне, Гуляйполе. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

Нагадаємо, триває 1377-й день повномасштабної війни в Україні.