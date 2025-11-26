Російські окупанти помічені в районі вокзалу у Покровську – DeepState

Пересування ворожої групи помічено уздовж проспекту Миру – з півночі на південь

Російських окупантів помітили в районі залізничного вокзалу, у центральній частині міста Покровськ Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OSINT-проєкт DeepState.

Зазначається, що пересування ворожої групи помічено уздовж проспекту Миру – з півночі на південь. Водночас складні погодні умови – дощ та туман – ускладнюють роботу українських сил оборони, і фактично «прикривають» дії противника.

DeepState заявляє, що окупанти з'явилися в районі залізничного вокзалу міста Покровськ фото: DeepState

«Поки «генерал мороз» ще спить, ворогу допомагає «полковник дощ» та «майор туман». На жаль, простої заяви недостатньо, щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії – часто закінчуються невдало», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України продовжують стримувати російські штурми у Покровську та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації окупантів. Українські позиції у центрі міста зберігаються, тривають стрілецькі бої, і противнику не вдається закріпитися. До ліквідації ворога в середмісті залучаються штурмові групи 7 корпусу ШР ДШВ у взаємодії з іншими підрозділами.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про наміри російських військ застосувати морські безпілотні апарати на Херсонському напрямку, зокрема в акваторії річки Дніпро. Інформація базується на публікації російської державної газети «Известия» від 21 листопада, де джерела в Міністерстві оборони РФ заявили, що підрозділи ВДВ, які діють на Херсонщині, отримають морські дрони.