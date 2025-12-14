Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по магазину в Запоріжжі: є поранені (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Росіяни вдарили по магазину в Запоріжжі: є поранені (оновлено)
Росіяни атакували магазин АТБ в одному з мікрорайонів Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Приміщення магазину зруйновані

У неділю 14 грудня ворог атакував Запоріжжя. Є поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Оновлення станом на 11:39

За даними Запорізької ОВА, унаслідок атаки поранені вже шестеро. Серед людей, яким знадобилася медична допомога внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, є дитина та співробітник ДСНС.

До лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки на торговий центр. Крім того, бригади «швидкої» направлені на місця інших влучань.

Росіяни продовжують атакувати обласний центр.

Дані станом на 10:59

Росіяни атакували магазин в одному з мікрорайонів Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Росіяни атакували магазин в одному з мікрорайонів міста. Щонайменше чотири людини поранені. Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Уночі знову були удари по українських громадах, є поранені.

За Одеської ОВА, цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

Інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби. Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах.

Як повідомлялося,14 грудня через наслідки ворожих обстрілів на Одещині було тимчасово змінено розклад руху поїздів. 

Внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури на Одещині місто Арциз повністю залишилося без електрики. 

Крім того, 13 грудня у Зарічному районі місті Сум ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки найбільших пошкоджень зазнали верхні поверхи будівлі, де вибуховою хвилею було вибито понад 100 вікон, зокрема близько 40 у приватних квартирах. 

Теги: Запоріжжя війна обстріл

