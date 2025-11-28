Головна Країна Суспільство
Росіяни просунулися біля Вовчанська – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росіяни просунулися біля Вовчанська – DeepState
Росіяни просунулися біля Вовчанська
Окупанти просунулись поблизу трьох населених пунктів

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій станом на вечір 27 листопада, пише «Главком».

Російські окупаційні війська просунулися в районах Вовчанська, а також поблизу Серебрянки, Дачного та Рівнопілля. 

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Водночас російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися. 

