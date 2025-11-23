Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 23 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 23 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 23 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 165260 (+920) осіб
- танків – 11 363 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 615 (+8) од.
- артилерійських систем – 34 585 (+26) од.
- РСЗВ – 1 549 (+2) од.
- засоби ППО – 1 248 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 83 338 (+496) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 922 (+80) од.
- спеціальна техніка – 4 001 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1369-й день повномасштабної війни в Україні.
