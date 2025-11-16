Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 16 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 353 танки
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 860 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 16 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 158 260 (+860) осіб;
  • танків – 11 353 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23 591 (+3) од;
  • артилерійських систем – 34 469 (+26) од;
  • РСЗВ – 1 543 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 244 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409) од;
  • крилаті ракети – 3 940 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 464 (+68) од;
  • спеціальна техніка – 4 000 (+2) од.
Втрати ворога станом на 16 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1362-й день повномасштабної війни в Україні.

