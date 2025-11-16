Втрати ворога станом на 16 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 860 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 16 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 16 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 16 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 158 260 (+860) осіб;
- танків – 11 353 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23 591 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 469 (+26) од;
- РСЗВ – 1 543 (+2) од;
- засоби ППО – 1 244 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 81 286 (+409) од;
- крилаті ракети – 3 940 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 464 (+68) од;
- спеціальна техніка – 4 000 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1362-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0