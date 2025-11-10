Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 10 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 14 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2 228 дронів-камікадзе та здійснили 3 421 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

10 листопада станом на 22:00 відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 130 окупантів, з яких 66 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 15 безпілотних літальних апаратів та 11 одиниць спеціальної техніки, уразили пункт управління безпілотними літальними апаратами та шість одиниць автомобільної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили дев’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог здійснив 128 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки. Одне бойове зіткнення не завершено.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп’янська та Глушківки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки, ще шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники чотири рази атакували позиції Сил оборони у районі населеного пункту Коровій Яр та в напрямку Лиману. Одне бойове зіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника у районах Серебрянки та Дронівки.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку 

Сьогодні відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Русин Яр та Софіївка.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 59 разів атакував у районах населених пунктів Паньківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили всі атаки.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 11 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районі Зеленого Гаю та в напрямку населеного пункту Рівнопілля.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупанти тричі намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав – наші захисники зупинили всі спроби противника.

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1356-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 23 жовтня
Лінія фронту станом на 23 жовтня 2025. Зведення Генштабу
23 жовтня, 22:21
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11256 танків
Втрати ворога станом на 14 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
14 жовтня, 07:24
Сухецьке розташоване за 12 кіломтерів від Покровська
Десантники звільнили село в районі Покровська
25 жовтня, 16:32
Проти Покровська росіяни зосередили основну свою ударну групу, розповів Зеленський
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників
26 жовтня, 19:49
Ситуація на фронті 29 жовтня
Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу
29 жовтня, 22:23
У Покровську складна ситуація
DeepState: Окупанти продовжують проникати в Покровськ
2 листопада, 01:59
Зеленський відзначив результати спецоперацій на Донеччині
Зеленський відзначив ефективність військових на Донеччині
5 листопада, 21:09
Загалом ворог контролює 19,09% української території
Не Покровськ. Аналітики DeepState назвали найбільш проблемні ділянки фронту
1 листопада, 15:38
Ступінь ураження уточнюється
Генштаб заявив про ураження стратегічних об’єктів нафтопереробної інфраструктури РФ
4 листопада, 21:01

Події в Україні

Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 10 листопада 2025. Зведення Генштабу
Росія готує «останній маневр» для захоплення Донбасу – Сирський
Росія готує «останній маневр» для захоплення Донбасу – Сирський
Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна
Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
Як будуть вимикати світло 11 листопада 2025 року. «Укренерго» оприлюднило графіки
У Запоріжжі стався вибух у лікарні: є поранений (фото)
У Запоріжжі стався вибух у лікарні: є поранений (фото)

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua