Втрати ворога станом на 14 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 14 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11256 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 14 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб;
  • танків – 11256 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;
  • артилерійських систем – 33628 (+29) од;
  • РСЗВ – 1520 (+0) од;
  • засоби ППО – 1225 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390);
  • крилаті ракети – 3859 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145);
  • спеціальна техніка – 3977 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 14 жовтня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 14 жовтня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1329-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб втрати

