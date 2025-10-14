Втрати ворога станом на 14 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 14 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 14 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 14 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1125150 (+1200) осіб;
- танків – 11256 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;
- артилерійських систем – 33628 (+29) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69632 (+390);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64188 (+145);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Нагадаємо, триває 1329-й день повномасштабної війни в Україні.
