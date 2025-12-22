Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 23 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 23 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 23 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. «Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок були знеструмлення значної кількості абонентів в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення відключення світла електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд розглядав план скоротити час відключень світла в побутових споживачів
Відключення світла: Свириденко повідомила гарні новини
Вчора, 19:46
Зінченко вважає, що подолання боргової кризи неможливе без зменшення ролі держави на ринку
Ланцюг боргів руйнує енергоринок і відлякує інвесторів – голова Комітету сталого розвитку ЄБА
Вчора, 16:54
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
Енергетичні борги в Україні досягли 300 млрд грн – аналітик
17 грудня, 18:36
Свириденко провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури
Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
16 грудня, 18:39
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
4 грудня, 19:27
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
27 листопада, 20:44
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
26 листопада, 12:39
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 21:19
Компанія отримала нагороди в номінаціях «Best Overall European Storage Project» та «Developer of the Year»
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
23 листопада, 14:43

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 23 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 23 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила тривалість затримки поїздів
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила тривалість затримки поїздів
Президент Фінляндії про мирні переговори: до угоди залишилися останні 5%
Президент Фінляндії про мирні переговори: до угоди залишилися останні 5%
Ворог накопичив більше 1000 «Шахедів»: військовий експерт оцінив ризик масованих атак
Ворог накопичив більше 1000 «Шахедів»: військовий експерт оцінив ризик масованих атак
Кабмін погодив створення електронного Реєстру зброярів
Кабмін погодив створення електронного Реєстру зброярів
Прикордонники зафіксували на Львівщині рекордний пасажиропотік за добу
Прикордонники зафіксували на Львівщині рекордний пасажиропотік за добу

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua