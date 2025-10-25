Головна Країна Події в Україні
Десантники звільнили село в районі Покровська

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Десантники звільнили село в районі Покровська
Сухецьке розташоване за 12 кіломтерів від Покровська
фото з відкритих джерел

Військові вступили у двобій з окупантами чисельністю понад 60 осіб і здобули перемогу над ворогом

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

«Під час штурмових дій наші воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб», – ідеться в повідомленні Генштабу.

У результаті більшості окупантів завдано непоправних втрат, частину взято в полон.

Сухецьке розташоване за 12 кіломтерів від Покровська.

Раніше підрозділи Десантно-штурмових військ звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку. 

Нагадаємо, на покровському напрямку оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій зачистили від ворожої диверсійно-розвідувальної групи один із промислових об’єктів. У промисловій зоні був взятий у полон один із окупантів, а також захоплена радіостанція противника.

До слова, підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій від росіян зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Як повідомлялося, у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП здійснили успішну зачистку трьох сіл на Дніпропетровщині, а ще одне село було очищене силами 141-ї ОМБр.

Теги: село звільнення десант Покровськ

