Зеленський відзначив ефективність військових на Донеччині

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Зеленський відзначив ефективність військових на Донеччині
Зеленський відзначив результати спецоперацій на Донеччині
Президент Володимир Зеленський подякував спецпризначенцям СБУ, штурмовим підрозділам, операторам безпілотних систем та іншим військовим за ефективну боротьбу з російськими окупантами на Донеччині

Наприкінці 1351-го дня війни президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за успішні операції в Покровську на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Президента.

Володимир Зеленський звернувся до українців із повідомленням про результати бойових дій наприкінці 1351-го дня війни. Він подякував спецпризначенцям ЦСО «А» СБУ, які системно знищують російських окупантів та їхню техніку в районі Покровська та в самому місті.

Крім того, Зеленський висловив подяку штурмовим підрозділам, операторам Сил безпілотних систем, воїнам Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ГУР та всім бригадам, які захищають Донеччину.

«Дякую всім вам! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради наших людей. Слава Україні!» – зазначив президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Великої Британії – Ніла Кромптона, Нової Зеландії – Пола Беллентайна, Чилі – Елісео Родріго Руїса Ортіса, Сомалі – Мохамеда Абдуллагі Ахмеда. Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та поспілкувався з кожним із них. Під час розмови з Нілом Кромптоном президент подякував за підтримку з боку Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський планує офіційний візит до Греції у листопаді. Про це повідомляє речниця Міністерства закордонних справ Греції Ланп Зохіу. За словами речниці, візит Зеленського ще перебуває на етапі попередніх узгоджень.

Теги: Донеччина Володимир Зеленський президент Офіс президента Покровськ

