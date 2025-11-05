Зеленський відзначив ефективність військових на Донеччині

Президент Володимир Зеленський подякував спецпризначенцям СБУ, штурмовим підрозділам, операторам безпілотних систем та іншим військовим за ефективну боротьбу з російськими окупантами на Донеччині

Наприкінці 1351-го дня війни президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за успішні операції в Покровську на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Президента.

Володимир Зеленський звернувся до українців із повідомленням про результати бойових дій наприкінці 1351-го дня війни. Він подякував спецпризначенцям ЦСО «А» СБУ, які системно знищують російських окупантів та їхню техніку в районі Покровська та в самому місті.

Крім того, Зеленський висловив подяку штурмовим підрозділам, операторам Сил безпілотних систем, воїнам Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ГУР та всім бригадам, які захищають Донеччину.

«Дякую всім вам! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради наших людей. Слава Україні!» – зазначив президент.

