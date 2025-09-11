Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб, здійснив 1729 ударів дронами-камікадзе та 3257 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 вересня станом на 22:00 відбулося відбулося 141 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку наші воїни ліквідували 79 та поранили 42 окупанти, знищили шість одиниць автомобільної техніки та 17 безпілотних літальних апаратів загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося дві атаки російських загарбників. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, здійснив 70 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 14 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська 24 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Греківка, Торське, Ямпіль, Шандриголове та Дробишеве. Чотири бойові зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили шість спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили одну ворожу атаку в районі Ступочок.

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів, Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин, Яр, Маяк, Полтавка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Активність спостерігається в районах населених пунктів Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 24 рази намагався прорватися поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки. Бої продовжуються в двох локаціях.

Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1296-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ ворог Генштаб окупанти Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яка ситуація на Покровському напрямку?
Покровський напрямок. Яка ситуація?
18 серпня, 19:19
Аби втекти до Росії не достатньо бажання підозрюваного. Держава-агресор повинна бути сама зацікавлена у Михайлові Сцельнікові
Фальшива драма кілера Парубія Тема тижня
2 вересня, 21:50
Рубіо: Українці завдали росіянам колосальної шкоди. Обидві сторони дуже сильно закріпилися
Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні
17 серпня, 22:18
Бригаду очолить полковник Віктор Довгаль, який воює з 2014 року
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
21 серпня, 17:53
Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії
СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала нові російські обстріли і теракти у столиці
26 серпня, 10:24
Ворог завдав удару по житловій п'ятиповерхівці у Києві
Масована атака на Україну. Повітряні сили повідомили, скільки вдалося збити цілей
28 серпня, 09:54
На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників
Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2025 року
1 вересня, 08:17
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11157 танків
Втрати ворога станом на 4 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 вересня, 07:11
Воїн привітався з окупантами російською і показав, куди йде, ті рушили слідом
Український воїн прикинувся росіянином і впритул ліквідував двох окупантів
9 вересня, 14:42

Події в Україні

Підтверджено загибель актора Андрія Синишина, який зник безвісти в квітні
Підтверджено загибель актора Андрія Синишина, який зник безвісти в квітні
Поляки їдуть в Україну вчитися збивати російські дрони – Reuters
Поляки їдуть в Україну вчитися збивати російські дрони – Reuters
Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 вересня 2025. Зведення Генштабу
Українському журналісту, який повернувся з полону, довелося доводити, що він не ухилянт
Українському журналісту, який повернувся з полону, довелося доводити, що він не ухилянт
Зустріч Зеленського з Келлогом, застава за Крупу. Головне за 11 вересня
Зустріч Зеленського з Келлогом, застава за Крупу. Головне за 11 вересня
У Запорізькій області розбився льотчик Су-27 Олександр Боровик
У Запорізькій області розбився льотчик Су-27 Олександр Боровик

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua