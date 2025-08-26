СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала нові російські обстріли і теракти у столиці

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії

Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від ФСБ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві ще одну російську агентку. За матеріалами справи, фігурантка збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці нашої держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії.

«Відповідно до агентурного завдання жінка мала підготувати і передати куратору план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва.

«За наявними даними, у подальшому ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України», – повідомили у СБУ.

Встановлено, що агенткою виявилася завербована ФСБ місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ.

Зазначається, що у разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на «евакуацію» до Росії через треті країни.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів та їхньої поплічниці. Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від ФСБ.

Переписка затриманої з куратором з ФСБ фото: Служба безпеки України/Facebook

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна одержав російський агент, який діяв в Одеській області. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по південному регіону України. Як встановило розслідування, вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж. Вдаючи жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону.

До слова, контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині 48-річного інженера-монтажника місцевої філії «Укрзалізниці», який підозрюється у співпраці з російською ФСБ. За даними СБУ, агент шпигував за ешелонами Сил оборони на замовлення ворожої спецслужби.