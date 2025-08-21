У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ

Бригаду очолить полковник Віктор Довгаль, який воює з 2014 року

147-ма окрема артилерійська бригада буде озброєна сучасними західними артсистемами

У складі сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зʼявилася нова військова частина. Мова про 147-му окрему артилерійську бригаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування Десантно-штурмових військ.

Нова бригада буде озброєна сучасними західними артсистемами, які здатні працювати на дальні дистанції та вражати цілі з точністю до метра. У бригаді також діятимуть розрахунки безпілотних систем та інші бойові одиниці.

Командиром військового з'єднання стане полковник Віктор Довгаль – бойовий офіцер, який воює з 2014 року, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. Останні два роки він керував артилерією у 46-й окремій аеромобільній бригаді.

«147 окрема артилерійська бригада – це не лише про сучасну техніку, а й про людей. У її лавах – десантники, які вже пройшли крізь війну, загартовані боями і готові до нових викликів», – йдеться в заяві.

У складі сьомого корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ зʼявилася нова військова частина

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола.

Як повідомлялося, Герой України, полковник Валентин Манько очолив управління штурмових військ у складі Збройних сил. До призначення на нову посаду Валентин Манько очолював 33-й окремий штурмовий полк, сформований у 2023 році на базі попереднього батальйону. Під його керівництвом підрозділ активно діяв на Харківському, Курському та Покровському напрямках, беручи участь у численних бойових операціях. Сам Манько зазнав поранень під час виконання бойових завдань.

До слова, новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ став 49-річний Роберт Бровді «Мадяр», який став відомим завдяки своїм «Птахам Мадяра».