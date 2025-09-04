Втрати ворога станом на 4 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11157 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 4 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 1085410 (+840) осіб,

танків ‒ 11157 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 23241 (+4) од,

артилерійських систем – 32385 (+43) од,

РСЗВ – 1479 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1215 (+2) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 341 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56045 (+261),

крилаті ракети ‒ 3686 (+22),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 60692 (+92) од,

спеціальна техніка ‒ 3956 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 4 вересня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1289-й день повномасштабної війни в Україні.