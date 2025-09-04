Втрати ворога станом на 4 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 4 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 4 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 4 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 1085410 (+840) осіб,
- танків ‒ 11157 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23241 (+4) од,
- артилерійських систем – 32385 (+43) од,
- РСЗВ – 1479 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1215 (+2) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 341 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 56045 (+261),
- крилаті ракети ‒ 3686 (+22),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 60692 (+92) од,
- спеціальна техніка ‒ 3956 (+0).
Як відомо, триває 1289-й день повномасштабної війни в Україні.
