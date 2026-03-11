Дружина військового впізнала свого чоловіка по руках на відео з російського полону

Російська сторона досі не підтверджує перебування чоловіка буковинки в полоні

Ольга Пірог із Буковини – дружина військового, який зник на фронті у 2023 року. Жінка з’ясувала місцезнаходження свого чоловіка лише через півтора року, коли впізнала його на відео з російського полону. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Чернівці».

Ольга Пірог розповіла, що вона не знала, де її чоловік протягом 18 місяців після того, як він перестав виходити на зв’язок. Однак, гортаючи дописи Telegram-каналів, де росіяни публікують відео та фото полонених українських військових, вона впізнала свого чоловіка на одному з кадрів.

Ольга Пірог впізнала чоловіка в полоні у відеоз російських Telegram-каналів фото: Суспільне Чернівці

За словами дружини військового, вона може впізнати свого чоловіка за його руками, за тим, як він сидить. Саме це допомогло їй побачити свого коханого на відео.

«На Великдень я гортаю телеграм-канал, бачу фото – і раптом всередині щось відбувається, тьохнуло – це полон, це точно він. Це була фотографія десь у санвузлі, але видно було до бороди: я по руках можу його впізнати, по осанці, як він сидить. По берцах: їх особисто купувала, на пошив. Дома маю такі, щоб коли повернувся, носив тут», – поділилася жінка.

Ольга Пірог чекає з полону свого чоловіка Володимира фото: Суспільне Чернівці

Після цього надію жінки підтвердили звільнені з полону бійці. Військових впізнали чоловіка Ольги Пірог під час обміну 6 травня 2025 року.

Певний час буковинка знала, де саме перебуває її чоловік, але потім колонію розформували. «Тепер пошуки даються ще складніше. Це «глибинка» в Росії. Це може бути Алтай, це може бути Башкірія. Листи мої приходили в Луганськ, а його перекреслили – і відправили в Башкірію. Їх дуже сильно порозвозили. Якщо не буде звідти звільнених, я про чоловіка й не буду знати», – розповіла Ольга Пірог.

Ольга Пірог не знала, де її чоловік протягом 18 місяців фото: Суспільне Чернівці

Водночас офіційного підтвердження, що чоловік буковинки перебуває в полоні немає, тому що це має підтвердити Росія. Чоловік українки Володимир Пірог добровільно долучився до ЗСУ та служив у 115-й окремій механізованій бригаді. У грудні 2023 року зв’язок із ним зник.

Раніше «Главком» розповідав про історію Володимира Симанишина, який втратив обидві руки на фронті. Ветеран малює картини та готує виставки своїх робіт для допомоги онкохворим дітям. У липні 2023 року військовий втратив обидві руки через поранення від FPV дрона. Але під час реабілітації знайшов розраду та почав писати картини. Раніше ветеран не займався живописом, нове заняття він опанував вже після поранення.