Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Дружина військового впізнала свого чоловіка по руках на відео з російського полону

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ольга Пірог розповіла про свого чоловіка-військового, який перебуває у полоні
фото: скриншот Суспільне Чернівці

Російська сторона досі не підтверджує перебування чоловіка буковинки в полоні

Ольга Пірог із Буковини – дружина військового, який зник на фронті у 2023 року. Жінка з’ясувала місцезнаходження свого чоловіка лише через півтора року, коли впізнала його на відео з російського полону. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Чернівці».

Ольга Пірог розповіла, що вона не знала, де її чоловік протягом 18 місяців після того, як він перестав виходити на зв’язок. Однак, гортаючи дописи Telegram-каналів, де росіяни публікують відео та фото полонених українських військових, вона впізнала свого чоловіка на одному з кадрів.

Ольга Пірог впізнала чоловіка в полоні у відеоз російських Telegram-каналів
Ольга Пірог впізнала чоловіка в полоні у відеоз російських Telegram-каналів
фото: Суспільне Чернівці

За словами дружини військового, вона може впізнати свого чоловіка за його руками, за тим, як він сидить. Саме це допомогло їй побачити свого коханого на відео.

«На Великдень я гортаю телеграм-канал, бачу фото – і раптом всередині щось відбувається, тьохнуло – це полон, це точно він. Це була фотографія десь у санвузлі, але видно було до бороди: я по руках можу його впізнати, по осанці, як він сидить. По берцах: їх особисто купувала, на пошив. Дома маю такі, щоб коли повернувся, носив тут», – поділилася жінка.

Ольга Пірог чекає з полону свого чоловіка Володимира
Ольга Пірог чекає з полону свого чоловіка Володимира
фото: Суспільне Чернівці

Після цього надію жінки підтвердили звільнені з полону бійці. Військових впізнали чоловіка Ольги Пірог під час обміну 6 травня 2025 року.

Певний час буковинка знала, де саме перебуває її чоловік, але потім колонію розформували. «Тепер пошуки даються ще складніше. Це «глибинка» в Росії. Це може бути Алтай, це може бути Башкірія. Листи мої приходили в Луганськ, а його перекреслили – і відправили в Башкірію. Їх дуже сильно порозвозили. Якщо не буде звідти звільнених, я про чоловіка й не буду знати», – розповіла Ольга Пірог.

Ольга Пірог не знала, де її чоловік протягом 18 місяців
Ольга Пірог не знала, де її чоловік протягом 18 місяців
фото: Суспільне Чернівці

Водночас офіційного підтвердження, що чоловік буковинки перебуває в полоні немає, тому що це має підтвердити Росія. Чоловік українки Володимир Пірог добровільно долучився до ЗСУ та служив у 115-й окремій механізованій бригаді. У грудні 2023 року зв’язок із ним зник.

Раніше «Главком» розповідав про історію Володимира Симанишина, який втратив обидві руки на фронті. Ветеран малює картини та готує виставки своїх робіт для допомоги онкохворим дітям. У липні 2023 року військовий втратив обидві руки через поранення від FPV дрона. Але під час реабілітації знайшов розраду та почав писати картини. Раніше ветеран не займався живописом, нове заняття він опанував вже після поранення. 

Читайте також:

Теги: військові полон росіяни ЗСУ дружина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий визнав свою вину в купівлі фейкового посвідчення водія
У Львові суд виніс вирок військовому, який купив підроблене посвідчення водія
11 лютого, 17:26
У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих
Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією
11 лютого, 13:39
Бійці 225 ОШП зазначають, що останнім часом зросла кількість росіян, які бажають здатися у полон
Двоє штурмовиків захопили у полон пʼятьох російських піхотинців та командира взводу
22 лютого, 20:11
Аналітики твердять, що РФ може спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної зброї
Кремль може влаштувати радіологічну катастрофу для зупинки українського контрнаступу – звіт ISW
25 лютого, 11:43
Бутусов показав відео, як вижив зі своїми побратимами після атаки ворожого дрону під Куп'янськом
Бутусов показав відео, як вижив зі своїми побратимами після атаки ворожого дрону під Куп'янськом
2 березня, 03:19
Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час переговорів
Білий дім заявив, що Іспанія погодилась на співпрацю зі США. Мадрид це відкидає
4 березня, 22:28
У Білому домі заявили, що навіть можливе передання Росією розвідданих Ірану не впливає на операцію США
Білий дім відреагував на повідомлення ЗМІ про передачу Росією розвідданих Ірану
7 березня, 00:56
Президент відзначив успішні дії Сил оборони Україні на півдні
Президент розкрив, на яких напрямках росіяни готуються наступати навесні
8 березня, 15:52
Савченко стала майором Збройних сил України
Ексдепутатка Савченко отримала чергове військове звання
8 березня, 18:35

Життя

Дружина військового впізнала свого чоловіка по руках на відео з російського полону
Дружина військового впізнала свого чоловіка по руках на відео з російського полону
Притула розповів, як матюкався із Зеленським на зустрічі 
Притула розповів, як матюкався із Зеленським на зустрічі 
Українка розповіла правду про штрафи у Німеччині та розвіяла міфи із соцмереж
Українка розповіла правду про штрафи у Німеччині та розвіяла міфи із соцмереж
Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина
Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина
Зеленська вперше за довгий час показалася на заході з чоловіком (фото)
Зеленська вперше за довгий час показалася на заході з чоловіком (фото)
Король Чарльз ІІІ готується добровільно передати корону принцу Вільяму – ЗМІ
Король Чарльз ІІІ готується добровільно передати корону принцу Вільяму – ЗМІ

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua