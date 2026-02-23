Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 696 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 720 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 23 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 23 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 23 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 260 500 (+720) осіб
  • танків – 11 696 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 082 (+13) од.
  • артилерійських систем – 37 510 (+40) од.
  • РСЗВ – 1 654 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 304 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765) од.
  • крилаті ракети – 4 347 (+33) од.
  • кораблі/катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 636 (+136) од.
  • спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1461-й день повномасштабної війни в Україні.

