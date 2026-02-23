Втрати ворога станом на 23 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 720 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 23 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 23 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 23 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 260 500 (+720) осіб
- танків – 11 696 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 082 (+13) од.
- артилерійських систем – 37 510 (+40) од.
- РСЗВ – 1 654 (+2) од.
- засоби ППО – 1 304 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 143 878 (+1 765) од.
- крилаті ракети – 4 347 (+33) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 636 (+136) од.
- спеціальна техніка – 4 073 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1461-й день повномасштабної війни в Україні.
