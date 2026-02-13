Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 13 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 46 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2398 дронів-камікадзе та здійснив 2240 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

13 лютого станом на 22:00 відбулося 194 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 50 окупантів та поранили 14, знищили 25 безпілотних літальних апаратів, одну одиницю автомобільного транспорту, також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 10 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення з ворогом, противник завдав чотирьох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине, Мала Вовча. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще три бойові зіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив одну атаку в напрямку Богуславки.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 12 атак в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Дробишевого та у бік Ставок. Ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Озерного. Ще одне боєзіткнення в даний час не завершено.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник здійснив одну наступальну дію в районі Никифорівки.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 54 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у бік Іванівки та Олександрограда. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Коломийці, Великомихайлівка.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти атакували 29 разів – у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Гірке, Верхня Терса, Залізничне. Чотири боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у бік Приморського. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав район населеного пункту Запорожець.

Лінія фронту станом на 13 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1451-й день повномасштабної війни в Україні.

Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
До України з окупації повернулись п’ятеро дітей – Омбудсман
До України з окупації повернулись п’ятеро дітей – Омбудсман
Генштаб підтвердив ураження районів зосередження операторів БпЛА
Генштаб підтвердив ураження районів зосередження операторів БпЛА
МАГАТЕ розширює місію в Україні: деталі
МАГАТЕ розширює місію в Україні: деталі

