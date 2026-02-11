Знищили Пупса. ЗСУ на фронті ліквідували білоруського хокейного голкіпера

Матвій Угаров жив у Гомелі та грав у аматорській команді

Матвій Угаров служив у розвідгрупі

Сили оборони на фронті ліквідували білоруського найманця Матвія Угаров, який мав позивний Пупс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Флагшток.

Ліквідація найманця Угарова: що відомо

Канал російського розвідувального батальйону «Разведосы» повідомив про загибель свого бійця на ім'я Матвій із позивним Пупс. Прізвище не було вказано, але його встановили білоруські журналісти і з'ясували, що загиблий – хокеїст з Гомеля.

У 21-річного найманця лишилися мама, молодша сестра та брат. Судячи з інформації каналу розвідувального батальйону, Матвій служив у розвідгрупі. 4 лютого 2026 року вона «виконувала завдання з виявлення укриттів та зачистки бліндажів супротивника». У цей час група була атакована ударними FPV-дронами.

Також про «трагічну загибель» свого гравця повідомила хокейна команда «Слов'яни», яка виступає у аматорській лізі Гомеля. Обставини загибелі не уточнювалися, але було названо ім'я та прізвище загиблого – Матвій Угаров. У команді він був воротарем.

Хокейна кар'єра ліквідованого окупанта

Джерело підтвердило Флагштоку, що загиблий – саме Матвій Угаров, який жив у Гомелі та грав у аматорській команді. Також він був суддею, який працював на матчах дитячих команд у Гомелі. Останнім часом його помічали у гомельському Льодовому палаці у військовій куртці з наклеєним шевроном.

За даними Флагштока, Угаров – наймолодший серед уродженців Гомельщини найманець, який загинув у російській війні.

