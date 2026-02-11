Головна Спорт Новини
Знищили Пупса. ЗСУ на фронті ліквідували білоруського хокейного голкіпера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Знищили Пупса. ЗСУ на фронті ліквідували білоруського хокейного голкіпера
Матвій Угаров жив у Гомелі та грав у аматорській команді

Матвій Угаров служив у розвідгрупі

Сили оборони на фронті ліквідували білоруського найманця Матвія Угаров, який мав позивний Пупс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Флагшток.

Ліквідація найманця Угарова: що відомо

Канал російського розвідувального батальйону «Разведосы» повідомив про загибель свого бійця на ім'я Матвій із позивним Пупс. Прізвище не було вказано, але його встановили білоруські журналісти і з'ясували, що загиблий – хокеїст з Гомеля.

У 21-річного найманця лишилися мама, молодша сестра та брат. Судячи з інформації каналу розвідувального батальйону, Матвій служив у розвідгрупі. 4 лютого 2026 року вона «виконувала завдання з виявлення укриттів та зачистки бліндажів супротивника». У цей час група була атакована ударними FPV-дронами.

Також про «трагічну загибель» свого гравця повідомила хокейна команда «Слов'яни», яка виступає у аматорській лізі Гомеля. Обставини загибелі не уточнювалися, але було названо ім'я та прізвище загиблого – Матвій Угаров. У команді він був воротарем.

Хокейна кар'єра ліквідованого окупанта

Джерело підтвердило Флагштоку, що загиблий – саме Матвій Угаров, який жив у Гомелі та грав у аматорській команді. Також він був суддею, який працював на матчах дитячих команд у Гомелі. Останнім часом його помічали у гомельському Льодовому палаці у військовій куртці з наклеєним шевроном.

За даними Флагштока, Угаров – наймолодший серед уродженців Гомельщини найманець, який загинув у російській війні.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

