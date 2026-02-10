Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року
Нині триває 1448-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 38 штурмових атак ворога

За минулу добу відбулося 312 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 95 авіаційних ударів - скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6629 дронів-камікадзе та здійснив 2946 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 68 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Лісне, Новоселівка, Веселянка, Діброва, Чарівне, Воздвижівка, Гуляйпільське, Верхня Терса.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу противника та один об’єкт транспортної інфраструктури.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 73 обстріли. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося три боєзіткнення в районах Піщаного та Довгенького.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одну наступальну дію в районі Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія, Дачне та Грішине.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив дві атаки у районі Іванівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки, Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника у районі Малих Щербаків та Степногірська.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Зафіксовано одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 лютого 2026 року фото 12

Нагадаємо, триває 1448-й день повномасштабної війни в Україні.

