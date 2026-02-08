Втрати ворога станом на 8 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Читайте нас у

Нагадаємо, триває 1446-й день повномасштабної війни в Україні.

РФ у війні з Україною станом на 8 лютого втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 лютого 2026 року.

РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 651 танк

