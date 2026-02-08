Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 8 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 651 танк
фото: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 8 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 8 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 246 330 (+1 040) осіб;
  • танків – 11 651 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 010 (+1) од;
  • артилерійських систем – 37 044 (+8) од;
  • РСЗВ – 1 637 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 295 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468) од;
  • крилаті ракети – 4 269 (+24) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 439 (+60) од;
  • спеціальна техніка – 4 069 (+5) од.
Втрати ворога станом на 8 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1446-й день повномасштабної війни в Україні.

