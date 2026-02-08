Втрати ворога станом на 8 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 8 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 8 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 246 330 (+1 040) осіб;
- танків – 11 651 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 24 010 (+1) од;
- артилерійських систем – 37 044 (+8) од;
- РСЗВ – 1 637 (+0) од;
- засоби ППО – 1 295 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468) од;
- крилаті ракети – 4 269 (+24) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 439 (+60) од;
- спеціальна техніка – 4 069 (+5) од.
Нагадаємо, триває 1446-й день повномасштабної війни в Україні.
