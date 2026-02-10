Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 10 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

10 лютого на фронті відбулося 108 бойових зіткнень

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 192 керовані авіабомби. Крім того, застосував для ураження 3230 дронів-камікадзе та здійснив 2344 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

10 лютого на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав 5 авіаударів, скинув 14 авіабомб, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка. Українські підрозділи відбили три атаки.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили п’ять атак у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Зарічне, Діброва.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у бік Іванівки та Зеленого Гаю. Авіаудару зазнало Братське.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 12 атак окупантів, у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське та Верхня Терса. Два боєзіткнення ще триває.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Козацьке.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Козацьке.

Лінія фронту станом на 10 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1448-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти фронт Генштаб ЗСУ

