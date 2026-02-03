Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених
Внаслідок влучання вогонь охопив із другого по пʼятий поверхи багатоквартирного будинку
фото: Олег Синєгубов

Унаслідок атаки постраждали щонайменше пʼять жінок і двоє чоловіків

Російські терористи атакували ударним дроном типу «Shahed» житлову багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначається, що удар припав на рівні п’ятого поверху, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь поширився до другого поверху, попередньо могли бути пошкоджені перекриття будинку. Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують загоряння.

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених фото 1
Наразі відомо про сімох постраждалих
Наразі відомо про сімох постраждалих
фото: Олег Синєгубов

Станом на зараз відомо про сімох постраждалих: пʼятьох жінок і двох чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.

«Паралельно триває пошуково-рятувальна операція: фахівці обстежують квартири, щоб переконатися, що під завалами чи у приміщеннях не залишилося людей», – повідомив він.

Наслідки удару по місту
фото: Олег Синєгубов

До слова, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню. Таку оцінку наслідкам російських атак по Харкову розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

Раніше російські війська вдарили безпілотником по одному з ринків Харкова. Ворог поцілив по ринку у Слобідському районі міста.

