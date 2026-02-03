Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених

Унаслідок атаки постраждали щонайменше пʼять жінок і двоє чоловіків

Російські терористи атакували ударним дроном типу «Shahed» житлову багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначається, що удар припав на рівні п’ятого поверху, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь поширився до другого поверху, попередньо могли бути пошкоджені перекриття будинку. Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують загоряння.

Наразі відомо про сімох постраждалих фото: Олег Синєгубов

Станом на зараз відомо про сімох постраждалих: пʼятьох жінок і двох чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.

«Паралельно триває пошуково-рятувальна операція: фахівці обстежують квартири, щоб переконатися, що під завалами чи у приміщеннях не залишилося людей», – повідомив він.

5 фото На весь екран







Наслідки удару по місту фото: Олег Синєгубов

До слова, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню. Таку оцінку наслідкам російських атак по Харкову розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

Раніше російські війська вдарили безпілотником по одному з ринків Харкова. Ворог поцілив по ринку у Слобідському районі міста.