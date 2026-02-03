Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року
Нині триває 1441-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу окупантів

За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Діброва Дніпропетровської області; Залізничне, Гірке, Лісне, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Копані, Приморське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник здійснив 127 обстрілів, в тому числі п’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 2

Ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 3

Учора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 4

Ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 6

Противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Червоне.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопалівки, Миколайпілля, Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 8

Захисники зупинили 48 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив шість атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Іванівки, Остапівського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року фото 10

Ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

Нагадаємо, триває 1441-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент визнав, що зустріч в Абу-Дабі відрізнялася від попередніх
Зеленський запросив Путіна до Києва
30 сiчня, 11:44
Кремль заперечив дані про 1,2 млн втрачених військових у війні з Україною
Кремль заперечив дані про 1,2 млн втрачених військових у війні з Україною
29 сiчня, 13:50
Олександрові Вавріну назавжди 24 роки
На Донеччині поліг 24-річний офіцер ЗСУ. Згадаймо Олександра Вавріна
29 сiчня, 09:00
У 2025 році держбюджет отримав близько 17 млрд грн податків від грального бізнесу
Як в Україні змінився азартний ринок під час війни? Відповідь «ПлейСіті»
28 сiчня, 16:43
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
26 сiчня, 19:53
Володимир Зеленський готується до зустрічі з Трампом на форумі в Давосі
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
21 сiчня, 17:22
Лібанова заявила, що українки за кордоном швидко та добре інтегрувалися у громади інших країн
Чому Європі вигідно утримувати українців за кордоном? Лібанова дала відповідь
21 сiчня, 14:37
Зеленський зауважив, що війна ведеться на тих самих територіях, що й 80 років тому
Війна в Україні перетнула символічний рубіж – Зеленський
11 сiчня, 21:59
Зеленський: Потрібна чітка реакція світу
Зеленський прокоментував удар РФ «Орєшніком» по Україні
9 сiчня, 10:38

Події в Україні

Удар по ТЕЦ і ТЕС, які обігрівали райони у трьох містах України: Шмигаль повідомив деталі
Удар по ТЕЦ і ТЕС, які обігрівали райони у трьох містах України: Шмигаль повідомив деталі
РФ атакувала теплоелектростанції
РФ атакувала теплоелектростанції
Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)
Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua