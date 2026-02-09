Головна Країна Події в Україні
Окупанти просунулися поблизу п'яти населених пунктів – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти просунулися поблизу п'яти населених пунктів – DeepState
Окупанти мають успіхи на Донеччині
скриншот з deepstatemap.live

Росіяни мають успіх на Краматорському та Слов'янському напрямках

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські окупанційні війська змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту. 

Ворог просунувся поблизу Тихого на Харківщині, а також у районі Привілля, Покровська, Никифорівки та Васюківки на Донеччині.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.

Донеччина окупанти наступ

