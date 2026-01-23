Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 23 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку війни втратила 11 599 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 23 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 23 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 23 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб.
  • танків – 11 599 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од.
  • артилерійських систем – 36 549 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 623 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 282 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од.
  • крилаті ракети – 4 190 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 556 (+140) од.
  • спеціальна техніка – 4 050 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1430-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна Генштаб військова техніка втрати

