Втрати ворога станом на 23 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 280 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 23 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 23 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 23 січня втратила:
- особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб.
- танків – 11 599 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 549 (+33) од.
- РСЗВ – 1 623 (+0) од.
- засоби ППО – 1 282 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од.
- крилаті ракети – 4 190 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 556 (+140) од.
- спеціальна техніка – 4 050 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1430-й день повномасштабної війни в Україні.
