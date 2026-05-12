Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 82 авіаційних ударів – скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснив 2296 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

12 травня станом на 22:00 відбулося 170 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 66 окупантів та 26 – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки та одне укриття противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 16 укриттів противника та один пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 208 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав п’яти авіаударів із застосуванням 15 КАБ та здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, чотири з них – із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував один раз в бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали три штурми окупантів - в районі населеного пункту Ставки та в бік Озерного.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру. Три з цих штурмових дій іще тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка. Одна з цих атак триває.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 11 атак окупантів у бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки та Привілля. Три з зафіксованих атак іще тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог чотири рази атакував в районі Малих Щербаків, Степового та Чарівного.

Нагадаємо, триває 1539-й день повномасштабної війни в Україні.