Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 12 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 82 авіаційних ударів – скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснив 2296 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 травня станом на 22:00 відбулося 170 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 66 окупантів та 26 – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки та одне укриття противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 16 укриттів противника та один пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 208 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав п’яти авіаударів із застосуванням 15 КАБ та здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, чотири з них – із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки. Одна з цих атак триває.

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував один раз в бік Новоплатонівки.

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали три штурми окупантів - в районі населеного пункту Ставки та в бік Озерного.

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки.

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру. Три з цих штурмових дій іще тривають.

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка. Одна з цих атак триває.

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 11 атак окупантів у бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки та Привілля. Три з зафіксованих атак іще тривають.

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Оріхівському напрямку

Ворог чотири рази атакував в районі Малих Щербаків, Степового та Чарівного.

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1539-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 10 травня
Лінія фронту станом на 10 травня 2026. Зведення Генштабу
10 травня, 22:29
Кремль формує ідеологічне підґрунтя для можливої прямої конфронтації з країнами НАТО
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
5 травня, 08:42
Удар по Харкову та атака на порт в Ізмаїлі: головне за ніч
Удар по Харкову та атака на порт в Ізмаїлі: головне за ніч
2 травня, 05:26
Нині триває 1525-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року
28 квiтня, 08:14
Українські спецслужби викрили ворожого коригувальника
СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська
24 квiтня, 10:32
Ситуація на фронті 23 квітня
Лінія фронту станом на 23 квітня 2026. Зведення Генштабу
23 квiтня, 22:21
Ворог не полишає спроб захопити все більше української території
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
Ворог не припиняє атакувати Херсонщину
Ворог не припиняє атакувати Херсонщину: офіційні дані про кількість загиблих та постраждалих
14 квiтня, 18:59
Нині триває 1510-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 квітня 2026 року
13 квiтня, 08:16

Події в Україні

Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 12 травня 2026. Зведення Генштабу
Нові санкції проти РФ, суд почав обирати запобіжний захід Єрмаку. Головне за 12 травня 2026
Нові санкції проти РФ, суд почав обирати запобіжний захід Єрмаку. Головне за 12 травня 2026
Чи вимикатимуть світло 13 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 13 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Окупанти вдарили по будинку у Кривому Розі: є загиблі та поранені
Окупанти вдарили по будинку у Кривому Розі: є загиблі та поранені
На Чернігівщині вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу
На Чернігівщині вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу
На Донеччині російський дрон атакував енергетичний об'єкт
На Донеччині російський дрон атакував енергетичний об'єкт

Новини

Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Сьогодні, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua