Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог не припиняє атакувати Херсонщину: офіційні дані про кількість загиблих та постраждалих

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

На Херсонщині протягом дня внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень

Протягом 14 квітня російська армія масовано атакувала Херсонську область артилерією та дронами. Станом на вечір зафіксовано загибель однієї людини, ще 11 мирних мешканців отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними Херсонської обласної прокуратури, на території області обстріли з боку російської армії відбувалися за допомогою артилерії та дронів.

«Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 11 – дістали поранень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окупанти активно застосовували безпілотники для полювання на цивільних. Зокрема, у Херсоні ворог спрямував FPV-дрон прямо на одну з вулиць міста:

  • Загинула жінка, чоловік поруч із нею дістав травми.
  • Вранці за аналогічних обставин постраждав ще один херсонець.

Цинічною атакою став удар безпілотника по медичному закладу в обласному центрі. Внаслідок влучання поранень зазнали четверо співробітників лікарні.

Географія ворожих атак охопила низку населених пунктів:

  • Комишани: вночі через артилерійський обстріл постраждали дві жінки.
  • Надіївка та Білозерка: влучання дронів у житлові будинки призвели до поранення двох жителів.
  • Велика Олександрівка: жінка отримала травми середньої тяжкості через уламки ударного дрона

«.Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, лікарні та заклади освіти, магазин, господарські приміщення, гаражі і автотранспорт», – додають у прокуратурі.

«Главком» писав, що 13 квітня, російські окупанти завдали цинічного удару по автомобілю швидкої екстреної допомоги у Херсоні. Двоє медиків постраждали. 

Також у Херсоні зафіксовано численні факти дистанційного мінування житлових кварталів та стратегічних об'єктів новими російськими протипіхотними мінами типу «Пряник» (також відомі як «Плюшка»). Ці пристрої вкрай важко помітити, а їхня детонація відбувається при найменшому контакті. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська перетворили щоденні обстріли Херсона на полювання за мирними мешканцями. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності рішучих дій міжнародної спільноти, щоб покласти край системному вбивству цивільних.

За словами президента, ситуація в Херсоні та прибережних громадах області вийшла за межі звичайних воєнних дій. Росіяни використовують дрони та артилерію для цілеспрямованих атак на перехожих, громадський транспорт та цивільні автівки.

Читайте також:

Теги: війна Херсонщина смерть Херсон ворог поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua