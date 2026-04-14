Ворог не припиняє атакувати Херсонщину: офіційні дані про кількість загиблих та постраждалих

На Херсонщині протягом дня внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень

Протягом 14 квітня російська армія масовано атакувала Херсонську область артилерією та дронами. Станом на вечір зафіксовано загибель однієї людини, ще 11 мирних мешканців отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За даними Херсонської обласної прокуратури, на території області обстріли з боку російської армії відбувалися за допомогою артилерії та дронів.

«Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 11 – дістали поранень», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окупанти активно застосовували безпілотники для полювання на цивільних. Зокрема, у Херсоні ворог спрямував FPV-дрон прямо на одну з вулиць міста:

Загинула жінка, чоловік поруч із нею дістав травми.

Вранці за аналогічних обставин постраждав ще один херсонець.

Цинічною атакою став удар безпілотника по медичному закладу в обласному центрі. Внаслідок влучання поранень зазнали четверо співробітників лікарні.

Географія ворожих атак охопила низку населених пунктів:

Комишани: вночі через артилерійський обстріл постраждали дві жінки.

влучання дронів у житлові будинки призвели до поранення двох жителів. Надіївка та Білозерка: влучання дронів у житлові будинки призвели до поранення двох жителів.

влучання дронів у житлові будинки призвели до поранення двох жителів. Велика Олександрівка: жінка отримала травми середньої тяжкості через уламки ударного дрона

«.Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, лікарні та заклади освіти, магазин, господарські приміщення, гаражі і автотранспорт», – додають у прокуратурі.

«Главком» писав, що 13 квітня, російські окупанти завдали цинічного удару по автомобілю швидкої екстреної допомоги у Херсоні. Двоє медиків постраждали.

Також у Херсоні зафіксовано численні факти дистанційного мінування житлових кварталів та стратегічних об'єктів новими російськими протипіхотними мінами типу «Пряник» (також відомі як «Плюшка»). Ці пристрої вкрай важко помітити, а їхня детонація відбувається при найменшому контакті.

Нагадаємо, російські окупаційні війська перетворили щоденні обстріли Херсона на полювання за мирними мешканцями. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності рішучих дій міжнародної спільноти, щоб покласти край системному вбивству цивільних.

За словами президента, ситуація в Херсоні та прибережних громадах області вийшла за межі звичайних воєнних дій. Росіяни використовують дрони та артилерію для цілеспрямованих атак на перехожих, громадський транспорт та цивільні автівки.