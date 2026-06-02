Данило Гетманцев про позов Борнякова: Це чудовий шанс поставити крапку у багатомільярдних питаннях «цифрових реформ»
Гетманцев пообіцяв через суд розкрити схеми в Мінцифри
фото: ukrinform.ua
Для забезпечення максимальної прозорості та правової оцінки фактів, Гетманцев ініціює залучення до судового процесу Офісу генпрокурора

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував намір заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова та його юридичних представників з компанії «Міллер» (зокрема адвоката Масі Найєма) позиватися до суду щодо захисту честі та гідності через публікації у Telegram-каналі нардепа.

Данило Гетманцев привітав це рішення позивача, назвавши його «великим днем для українського суспільства», оскільки судовий процес, за його словами, стане «публічним майданчиком для розкриття реального стану справ, а також способом припинення злочинної діяльності та очищення галузі від негідників».

«Чудова новина зі світу цифрової трансформації. Раптом згадавши про існування честі та гідності, пан Борняков подав позов, сподіваючись, що суд допоможе їх знайти. Я був упевнений, що чиновник, який ображається на критику – це вже відмерлий жанр політикуму. Але фігурант знайшов у собі сили, і я цьому щиро радий», – зазначив Гетманцев.

Народний депутат наголосив, що в межах судового розгляду він наполягатиме на залученні до справи інших ключових ідеологів та керівників «цифрових реформ» – зокрема Михайла Федорова та Олександра Новікова. За словами Гетманцева, це дозволить у правовому полі отримати чіткі відповіді на питання, які давно турбують українське суспільство та коштують державному бюджету мільярдних втрат.

Ключові питання, які будуть підняті в суді та задокументовані:

  1. Зрив запуску ДСОМ: Чому досі повноцінно не працює Державна система онлайн-моніторингу на гральному ринку, за яку відповідальна команда Мінцифри ще з 2022 року? Яка ціна цього зволікання для держави та скільки на цьому «економлять» організатори ігор щомісяця?
  2. Лотерейний монополізм: Як сталося, що в лотерейному «конкурсі», проведеному командою міністерства, перемогу знову здобули чинні оператори-монополісти, і яка реальна вартість таких умов?
  3. Імітація боротьби з лудоманією: Чому ліміти на гру гравець, за наказом Мінцифри, встановлює собі сам, і кому вигідне таке формальне «благо»?
  4. Інертність блокування: Чому нелегальні гральні сайти блокуються через місяці після їхньої появи замість кількох хвилин, і яка «ціна питання» такої затримки?
  5. Відсутність санкцій: Чому операторів азартних ігор взагалі не штрафують за незаконну рекламу? Чи не є ця «дрібничка» чиїмось приємним бонусом?

Окрім цього, Данило Гетманцев пообіцяв офіційно сформулювати для позивача питання щодо ситуації навколо «Сенс Банку» де, за його словами, має з'явитися «ще один відомий реформатор», причин трирічного зриву впровадження системи «еАкциз», а також можливих зловживань навколо процесів мобілізації.

Для забезпечення максимальної прозорості та правової оцінки фактів, народний депутат ініціює залучення до судового процесу Офісу Генерального прокурора.

«Масі Найєм абсолютно правий в одному: факт – це або правда, або брехня, третього не дано. Саме тому ми залучимо до процесу Генеральну прокуратуру як третю особу. Слідчі мають належним чином задокументувати кожну цифру, кожну ліцензію та кожну схему. Суспільство нарешті дізнається, хто саме отримує гроші за перелічені «успіхи» реформаторів», – резюмував Данило Гетманцев.

