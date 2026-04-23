Лінія фронту станом на 23 квітня 2026. Зведення Генштабу

23 квітня на фронті відбулося 144 бойових зіткнень

Противник завдав 52 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

23 квітня на фронті відбулося 144 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у напрямках населених пунктів Зелене, Лиман, Бочкове та в районі населеного пункту Синельникове.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники відбили п’ять ворожих штурмів у бік населених пунктів Радьківка, Подоли, Курилівка, Новоосинове та Глушківка. Ще один бій триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили три спроби загарбників просунутися в напрямку Лиману.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів у районі Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Никанорівка, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Кучерового Яру, Білицького, Мирного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Зелений Гай, Калинівське, Злагода та у бік Олександрограда, Лісного. Два боєзіткнення ще тривають. Авіаудару зазнав населений пункт Просяна.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Староукраїнка, Варварівка, Оленокостянтинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Зелене. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Новомиколаївка, Воздвижівка, Долинка, Любицьке, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Зелена Долина. Дві атаки ще тривають.

На Оріхівському напрямку

Противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Юрківка.

На Придніпровському напрямку

Ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1520-й день повномасштабної війни в Україні.