Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 13 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1359-й день повномасштабної війни в Україні

Противник завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 73 керовані авіаційні бомби, залучив для ураження 2 687 дронів-камікадзе та здійснив 3 624 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

13 листопада станом на 22:00 відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося три атаки російських загарбників. Сьогодні противник завдав один авіаційний удар, скинув чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 168 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив вісім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районах Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки, один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Ставки та Лиман. Чотири бойові зіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Уукраїнські воїни сьогодні відбили дев’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка. Сили оборони стримали натиск противника та відбили вже 13 атак ворога.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбники здійснили 47 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Сухецьке, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. Дотепер у чотирьох локаціях тривають бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Косівцеве, Маломихайлівка, Маяк, Киричкове.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я. Дотепер триває одне бойове зіткнення. Крім того, завдав авіаударів по населених пунктах Тернувате, Затишшя, Залізничне.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Агресор провів 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів. Крім того, противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Новоданилівка.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог провів одну марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1359-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт Генштаб ЗСУ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ: головні ризики і сценарії
20 жовтня, 10:33
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11267 танків
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 жовтня, 07:36
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року
21 жовтня, 08:18
Нині триває 1329-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2025 року
14 жовтня, 08:11
Обладнання поєднує функції посиленого та захищеного зв’язку, елементів радіоелектронного захисту та енергозабезпечення
«Сталевий фронт» Ахметова передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту
24 жовтня, 16:55
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
Екстрені відключення світла у Києві замінено на стабілізаційні
27 жовтня, 10:25
На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано до сотні бойових зіткнень
Сили оборони відступили з деяких позицій на Запоріжжі
11 листопада, 15:31
Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:54
РФ ударила по магазину в Самарівському районі
Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей
2 листопада, 08:59

Події в Україні

Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 13 листопада 2025. Зведення Генштабу
Понад 70 ударів по російських цілях: Сирський розповів про успіхи ЗСУ у листопаді
Понад 70 ударів по російських цілях: Сирський розповів про успіхи ЗСУ у листопаді
Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі
Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі
В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих
В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua