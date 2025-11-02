Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей

РФ ударила по магазину в Самарівському районі

Загалом трагедія забрала чотири життя

У Дніпропетроській області зросла кількість жертв в результаті удару РФ по магазину в Самарівському районі, який стався 1 листопада. Наразі вже відомо про чотирьох загиблих, серед яких двоє – діти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка.

«Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район зросла. Загинули дві дитини – хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя», – написав глава ОВА.

Напередодні ввечері, коли стало відомо про надзвичайну подію, повідомлялось про двох загиблих.

Загалом через атаку РФ на Самарівський район, станом на вечір 1 листопада, повідомлялось про 8 постраждалих. Всі госпіталізовані, серед них половина – у важкому стані.

За словами Гайваненка, агресор не припиняв тероризувати і інші райони області.

По Дубовиківській громаді Синельниківського району зафіксована атака дрона, в результаті чого сталася пожежа. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, літня кухня. У Васильківській громаді потрощена інфраструктура.

У Павлоградському районі через безпілотники противника понівечені інфраструктура та легкова автівка.

У Нікопольському районі від ударів потерпав райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди окупанти скерували FPV-дрони.

«А ще відкривали вогонь з артилерії. Потрощені магазин та приватна оселя. За уточненою інформацією, через атаку на Нікополь, що стала вчора надвечір, пошкоджений будинок місцевих», – повідомив очільник ОВА і додав фото наслідків обстрілу Нікопольщини.

Нагадаємо, увечері 1 листопада росіяни атакували Самарській район Дніпропетровської області. Через ворожу атаку пошкоджено магазин.

Раніше у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.

Також у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.