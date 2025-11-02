Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей
РФ ударила по магазину в Самарівському районі
фото: ДСНС України/Telegram

Загалом трагедія забрала чотири життя

У Дніпропетроській області зросла кількість жертв в результаті удару РФ по магазину в Самарівському районі, який стався 1 листопада. Наразі вже відомо про чотирьох загиблих, серед яких двоє – діти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка.

«Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район зросла. Загинули дві дитини – хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя», – написав глава ОВА.

Напередодні ввечері, коли стало відомо про надзвичайну подію, повідомлялось про двох загиблих.

Загалом через атаку РФ на Самарівський район, станом на вечір 1 листопада, повідомлялось про 8 постраждалих. Всі госпіталізовані, серед них половина – у важкому стані.

За словами Гайваненка, агресор не припиняв тероризувати і інші райони області.

Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей фото 1

По Дубовиківській громаді Синельниківського району зафіксована атака дрона, в результаті чого сталася пожежа. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, літня кухня. У Васильківській громаді потрощена інфраструктура.

Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей фото 2

У Павлоградському районі через безпілотники противника понівечені інфраструктура та легкова автівка.

Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей фото 3

У Нікопольському районі від ударів потерпав райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди окупанти скерували FPV-дрони.

Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей фото 4

«А ще відкривали вогонь з артилерії. Потрощені магазин та приватна оселя. За уточненою інформацією, через атаку на Нікополь, що стала вчора надвечір, пошкоджений будинок місцевих», – повідомив очільник ОВА і додав фото наслідків обстрілу Нікопольщини.

Нагадаємо, увечері 1 листопада росіяни атакували Самарській район Дніпропетровської області. Через ворожу атаку пошкоджено магазин. 

Раніше у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.

Також у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина магазин інфраструктура окупанти трагедія пожежа будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчора по ньому вже били дрони
В Росії знову палає Оренбурзький газопереробний завод
20 жовтня, 14:34
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 24 жовтня 2025 року
24 жовтня, 08:26
Пірло двічі виграв Лігу чемпіонів
Чемпіон світу з футболу став амбасадором російського букмекера, який допомагає окупантам
9 жовтня, 13:34
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
10 жовтня, 22:03
Пошкоджено підприємство, п’ятиповерховий будинок та магазин
РФ атакувала Дніпропетровщину: постраждала 11-річна дитина, загинула жінка
11 жовтня, 14:58
Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці
РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині: під землею перебували 192 гірники
19 жовтня, 20:48
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
Екстрені відключення світла у Києві замінено на стабілізаційні
27 жовтня, 10:25
Скульптуру розмістили на фасаді видавництва «Смолоскип»
У Києві на Подолі з’явилася нова мініскульптура «Сила слова»
29 жовтня, 17:56
На Одещині пролунали вибухи через атаку БпЛА
Росія атакувала безпілотниками Одещину
Сьогодні, 05:12

Події в Україні

Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей
Удар РФ по магазину на Дніпропетровщині: серед загиблих двоє дітей
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2025 року
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі
Втрати ворога станом на 2 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
WSJ: Україна приваблює західних інвесторів на ринку дронів
WSJ: Україна приваблює західних інвесторів на ринку дронів
Атака на Україну, вибухи на окупованій Луганщині та в Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи на окупованій Луганщині та в Росії: головне за ніч

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua