Сили оборони відступили з деяких позицій на Запоріжжі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Сили оборони відступили з деяких позицій на Запоріжжі
На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках зафіксовано до сотні бойових зіткнень
фото: Facebook/Генштаб (ілюстративне)

Захисникам довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках російські окупанти активізували штурмові дії та артобстріли. Аби зберегти життя особовому складу, ЗСУ довелося відійти з позицій біля п'яти населених пунктів на Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили оборони півдня.

«На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій. Так, за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень. Внаслідок активізації ворожих штурмових дій, численних спроб інфільтрації, посилення масованого вогневого впливу на наші позиції (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2 тис. боєприпасів) і фактичного знищення усіх укриттів і укріплень, з метою збереження життя особового складу Силам оборони довелося відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіють їхнім спробам це зробити. За Яблукове, Рівнопілля та Солодке тривають жорстокі бої.

За інформацією військових, противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського. «За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові та інші підрозділи», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України зупинили спробу наступу російських військ на сході Запорізької області. Українські штурмовики зачистили населені пункти Солодке та Рівнопілля, а бойові дії тривають поблизу Полтавки та Успенівки, звідки противник намагався прорватися в напрямку Гуляйполя.

Раніше повідомлялося, що російські солдати намагаються обійти позиції Збройних сил України на Запоріжжі по дну колишнього Каховського водосховища, знищеного росіянами у 2023 році.

