Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11267 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 18 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб;
  • танків – 11267 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23396 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33789 (+41) од;
  • РСЗВ – 1522 (+2) од;
  • засоби ППО – 1228 (+0) од;
  • літаків – 428 (+1) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498);
  • крилаті ракети – 3864 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131);
  • спеціальна техніка – 3980 (+2).
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1333-й день повномасштабної війни в Україні.

