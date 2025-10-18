Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 18 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб;
- танків – 11267 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23396 (+2) од;
- артилерійських систем – 33789 (+41) од;
- РСЗВ – 1522 (+2) од;
- засоби ППО – 1228 (+0) од;
- літаків – 428 (+1) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498);
- крилаті ракети – 3864 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131);
- спеціальна техніка – 3980 (+2).
Нагадаємо, триває 1333-й день повномасштабної війни в Україні.
