Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині в Україні триває 1336-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 202 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4364 обстріли, з них 97 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4335 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Оріхів Запорізької області та Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 25 керованих авіабомб, а також здійснив 173 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили одинадцять атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші захисники відбили дев’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Ступочки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Сили оборони зупинили 26 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили двадцять атак противника у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1336-й день повномасштабної війни в Україні.

