Лінія фронту станом на 16 вересня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1301-й день повномасштабної війни

Росія завдала одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 69 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2113 дронів-камікадзе та здійснили 3308 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 вересня станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Куп'янському напрямку

Шість разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного. Три ворожі атаки тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбивали 12 російських атак, чотири із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Греківки, Середнього та Торського.

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбивали 19 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка. Три бойових зіткнень тривають.

На Краматорському напрямку

Відбулося два боєзіткнення із противником у районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку

Наші війська сьогодні відбивали 15 ворожих атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в напрямку Іванопілля, Плещіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку

Агресор 46 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 40 атак, шість бойових зіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці вже відбили 15 ворожих атак поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка. Ще три боєзіткнення досі тривають.

