Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Донецьку місцеві крадуть воду бочками (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В окупованому Донецьку місцеві крадуть воду бочками (відео)
Група осіб забрала бочку для води через проблеми з постачанням питної води в окупованому Донецьку
фото: скріншот з відео

Жителі окупованого Донецька скаржаться на крадіжки бочок для води

В окупованому Донецьку зростає кількість скарг від мешканців на крадіжки бочок для води. Інциденти трапляються на фоні гуманітарної кризи та проблеми з доступом до водопостачання в місті. Про це повідомляє «Главком» з повідомлення у місцевих соцмережах.

За повідомленнями місцевих жителів, в одному з випадків, що стався на вулиці Куйбишева, 254, група людей з сусіднього будинку забрала бочку для води, яка належала іншим мешканцям. Ці дії викликали обурення та подальші скарги до місцевої окупаційної адміністрації.

В окупованому Донецьку місцеві крадуть воду бочками (відео) фото 1
В окупованому Донецьку місцеві крадуть воду бочками (відео) фото 2

Ситуація стала настільки поширеною, що представники окупаційної «адміністрації» Донецька були змушені звернутися до мешканців із закликом повернути викрадені ємності на місце.

Проблеми з водопостачанням на окупованих територіях тривають вже кілька років, а кризову ситуацію окупантам не вдається вирішити, попри офіційні повідомлення про локальні гуманітарні зусилля.

Як відомо, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві соцмережі та донецького блогера, військовослужбовця ЗСУ Віталія Овчаренка.

Масштабні проблеми з водою на окупованих територіях розпочалися навесні 2022 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема, канал Сіверський Донець – Донбас. Окупаційна влада не змогла відновити стабільне водопостачання, що спричинило гуманітарну кризу, яка затягнулася на роки.

Читайте також:

Теги: окупанти вода криза Донецьк окуповані території водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу
Нічний удар по Києву 21 липня: пожежі ліквідовано, аварійні роботи тривають
22 липня, 11:05
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
28 липня, 07:12
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23066 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 липня, 07:32
Фонд Карнегі: Світ демонструє тенденцію до зниження захворюваності на ВІЛ, тоді як у Росії вона зростає
Кількість випадків ВІЛ у російській армії підскочила на 2000% від початку війни
3 серпня, 01:19
Третина мільйона мешканців Дніпровщини може залишитися без води. Нардеп звернувся до виконавчої служби
Третина мільйона мешканців Дніпровщини може залишитися без води. Нардеп звернувся до виконавчої служби
30 липня, 15:53
Ситуація на фронті 8 серпня
Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу
8 серпня, 22:38
Для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість
Допомагала ДРГ готувати прорив: колишня медсестра із Сум отримала підозру
1 серпня, 11:56
Росіяни начепили американський прапор на БТР
Окупанти штурмують українські позиції з прапором США (відео)
18 серпня, 11:43
Три тижні система поетапно заповнюється водою, а кожна ділянка проходить гідравлічні випробування
Коли в Миколаєві стабільно буде вода? Міністр назвав терміни
Вчора, 19:09

Події в Україні

Окупанти обстріляли Костянтинівку: пошкоджено 21 багатоповерхівку, є поранена (фото)
Окупанти обстріляли Костянтинівку: пошкоджено 21 багатоповерхівку, є поранена (фото)
Спецпризначенці ГУР на Донеччині зупинили просування окупантів (відео)
Спецпризначенці ГУР на Донеччині зупинили просування окупантів (відео)
В окупованому Донецьку місцеві крадуть воду бочками (відео)
В окупованому Донецьку місцеві крадуть воду бочками (відео)
На Черкащині з'явився пам'ятник на честь Мацієвського: відкривали мама героя та Ющенко (фото)
На Черкащині з'явився пам'ятник на честь Мацієвського: відкривали мама героя та Ющенко (фото)
Україна повернула громадян, яких РФ примусово вивезла до кордону з Грузією
Україна повернула громадян, яких РФ примусово вивезла до кордону з Грузією
Удар по заводу Flex 21 серпня: триває гасіння пожежі (відео)
Удар по заводу Flex 21 серпня: триває гасіння пожежі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
11K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3175
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення
3046
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
2180
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua