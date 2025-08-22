В окупованому Донецьку місцеві крадуть воду бочками (відео)

Група осіб забрала бочку для води через проблеми з постачанням питної води в окупованому Донецьку

Жителі окупованого Донецька скаржаться на крадіжки бочок для води

В окупованому Донецьку зростає кількість скарг від мешканців на крадіжки бочок для води. Інциденти трапляються на фоні гуманітарної кризи та проблеми з доступом до водопостачання в місті. Про це повідомляє «Главком» з повідомлення у місцевих соцмережах.

За повідомленнями місцевих жителів, в одному з випадків, що стався на вулиці Куйбишева, 254, група людей з сусіднього будинку забрала бочку для води, яка належала іншим мешканцям. Ці дії викликали обурення та подальші скарги до місцевої окупаційної адміністрації.

«Прийшли і забрали»: мешканці окупованого Донецька скаржаться на крадіжки бочок. Місцева «адміністрація» просить повернути резервуар pic.twitter.com/UARtb8mCsw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2025

Ситуація стала настільки поширеною, що представники окупаційної «адміністрації» Донецька були змушені звернутися до мешканців із закликом повернути викрадені ємності на місце.

Проблеми з водопостачанням на окупованих територіях тривають вже кілька років, а кризову ситуацію окупантам не вдається вирішити, попри офіційні повідомлення про локальні гуманітарні зусилля.

Як відомо, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві соцмережі та донецького блогера, військовослужбовця ЗСУ Віталія Овчаренка.

Масштабні проблеми з водою на окупованих територіях розпочалися навесні 2022 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема, канал Сіверський Донець – Донбас. Окупаційна влада не змогла відновити стабільне водопостачання, що спричинило гуманітарну кризу, яка затягнулася на роки.