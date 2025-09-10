Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1295-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 200 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаудару по населеному пункту Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіабомби та здійснив 222 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі, Зарічне та Торське.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Противник 21 раз атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Минулої доби відбулося три бойові зіткнення у районі Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 14 атак в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 60 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року фото 9

До слова, триває 1295-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заболотна записала повідомлення на тлі зруйнованої окупантами будівлі
Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)
Сьогодні, 08:43
Гільєрме Рібейро до 2022 року був інструктором з вогневого бою в армії Бразилії
Бразилець, який воює за Україну з перших місяців вторгнення, розказав, як ухвалив це рішення
8 вересня, 13:54
У результаті удару на об’єкті зафіксовано численні вибухи та пожежу
Генштаб підтвердив успішну атаку на російські НПЗ
30 серпня, 08:59
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
29 серпня, 11:08
Уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів
Українські бійці вразили низку важливих об’єктів росіян
21 серпня, 12:50
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі
Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2025 року
21 серпня, 08:16
Нині триває 1271-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 17 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
17 серпня, 07:39
Нині триває 1270-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року
16 серпня, 08:54
Росія вивозить українське зерно з ТОТ
РФ вивезла з окупованих територій 2,5 млн тонн пшениці з нового врожаю
14 серпня, 18:03

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року
На Хмельниччині окупанти зруйнували швейну фабрику: є поранені
На Хмельниччині окупанти зруйнували швейну фабрику: є поранені
Комбінований удар по Житомирщині: зʼявилися фото наслідків
Комбінований удар по Житомирщині: зʼявилися фото наслідків
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Наймасованіша ракетна атака РФ за чотири місяці: опубліковано мапу руху повітряних цілей
Наймасованіша ракетна атака РФ за чотири місяці: опубліковано мапу руху повітряних цілей
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua