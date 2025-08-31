Зеленський після доповіді Сирського анонсував удари по території РФ

Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті і назвав напрямок, де Росія концентрує сили

Зеленський запевнив, що все для ударів по Росії вже підготовлено

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Зеленський повідомив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку та зазначає найбільших втрат.

«Наші підрозділи продовжують виконання визначених завдань на Донеччині та методично знищують окупанта. Загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року росіяни втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань. На частині ділянок фронту зараз тривають наші стабілізаційні заходи», – пише президент.

Глава української держави анонсував також нові удари по території Росії. Зеленський запевнив, що все для цього вже готово.

«Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували й нові діпстрайки», – сказав президент.

До слова, Генеральний штаб Збройних Сил України спростував звіт начальника генштабу ЗС РФ, назвавши його «відвертою брехнею та спробою видати бажане за дійсне». За даними Генштабу, попри заяви ворога, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом.

За інформацією Генштабу, від початку року в боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині російська армія втратила майже 210 тис. своїх солдатів убитими та пораненими. Загальні втрати ворога з початку 2025 року становлять понад 291 тис. осіб. Крім того, українські військові знищили та пошкодили 1201 танк, 2174 бойові броньовані машини, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.