Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1294-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 195 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і скинув 148 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5516 дронів-камікадзе та здійснено 4989 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 86 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Приморське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління та одну артилерійську систему.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіабомб та здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося п’ять бойових зіткнень у районах Вовчанська та Строївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Глущенкове, Торське, а також у бік Шандриголового.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Противник сім разів атакував позиції Сил оборони в районах Григорівки, Серебрянки, Виїмки та в бік Ямполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка, Сухий Яр, Шахове, Молодецьке та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 51 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Ялта, Піддубне, Толстой, Лісне, Олександроград, Січневе, Комишуваха, Новоіванівка, Зелений Гай, Маліївка, Новогеоргіївка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 9

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили чотири атаки загарбників у бік Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року фото 10

До слова, триває 1294-й день повномасштабної війни в Україні.

Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
