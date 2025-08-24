Сили Оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині – DeepState

Тим часом ворог просунувся біля ворог просунувся біля трьох населених пунктів

У ніч проти 24 серпня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

За повідомленням аналітиків, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки на Сумщині. Як відомо, українські захисники відновили контроль над Андріївкою у червні 2025 року.

Також повідомляється, що ворог просунувся біля ворог просунувся біля трьох населених пунктів на лінії фронту. Окупанти просунулись поблизу Вільного Поля, Кам'янського та у Плавнях.

Зауважимо, українські захисники мають позитивні результати на Сході країни.

«Сили оборони мають успіхи на Сході. Цю інформацію замовчує російська пропаганда, в них там «перемоги» і «захоплення Донеччини восени». Але ні, цього нема і не буде», – йдеться у повідомленні.

Днем раніше Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони «дуже вдало працюють на низці ділянок фронту. Росіяни місцями відступають».

Нагадаємо, бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном Opfor зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.

До слова, російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області.

Як відомо, в Україні триває 1278-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, здійснив 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

23 серпня станом на 22:00 відбулося 134 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.