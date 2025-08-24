Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили Оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сили Оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині – DeepState
фото: DeepState

Тим часом ворог просунувся біля ворог просунувся біля трьох населених пунктів

У ніч проти 24 серпня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

За повідомленням аналітиків, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки на Сумщині. Як відомо, українські захисники відновили контроль над Андріївкою у червні 2025 року.

Також повідомляється, що ворог просунувся біля ворог просунувся біля трьох населених пунктів на лінії фронту. Окупанти просунулись поблизу Вільного Поля, Кам'янського та у Плавнях.

Зауважимо, українські захисники мають позитивні результати на Сході країни. 

«Сили оборони мають успіхи на Сході. Цю інформацію замовчує російська пропаганда, в них там «перемоги» і «захоплення Донеччини восени». Але ні, цього нема і не буде», – йдеться у повідомленні.

Днем раніше Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони «дуже вдало працюють на низці ділянок фронту. Росіяни місцями відступають».

Нагадаємо, бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном Opfor зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області. 

До слова, російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області.

Як відомо, в Україні триває 1278-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, здійснив 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

23 серпня станом на 22:00 відбулося 134 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

Читайте також:

Теги: окупанти ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 24 липня
Росія обстріляла Одесу, відбувся обмін полоненими: головне за ніч
24 липня, 05:54
Росіяни планували у Києві два вибухи загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті
СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва. Мав відбутися ввечері 23 липня
24 липня, 13:02
Ситуація на фронті 2 серпня
Лінія фронту станом на 2 серпня 2025. Зведення Генштабу
2 серпня, 23:12
В одному з будинкыв Святошинського району обвалився цілий під’їзд
У постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги: адреси
31 липня, 09:32
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
ISW визначив головну територіальну вимогу Путіна на переговорах
10 серпня, 07:38
Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ та САП
Відновлення незалежності НАБУ і САП та 15 загиблих в Києві. Головне за 31 липня
31 липня, 21:00
Нині триває 1269-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2025 року
15 серпня, 08:28
Пошкоджений автомобіль внаслідок ворожого обстрілу
У Нікополі рятувальники потрапили під обстріл росіян
19 серпня, 22:47
Головком повідомив, що ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості Сил оборони
Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський
20 серпня, 15:26

Події в Україні

Сили Оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині – DeepState
Сили Оборони відкинули окупантів біля Андріївки на Сумщині – DeepState
Центр протидії дезінформації повідомив про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Центр протидії дезінформації повідомив про успіхи Сил оборони на одному з напрямків
Окупанти вбили мирного жителя у Херсоні
Окупанти вбили мирного жителя у Херсоні
Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 серпня 2025. Зведення Генштабу
Харків відзначає День міста під зоряним небом (відео)
Харків відзначає День міста під зоряним небом (відео)
Колишній посадовець ДНР визнав, що Донецьк деградував, бо тут оселилися росіяни
Колишній посадовець ДНР визнав, що Донецьк деградував, бо тут оселилися росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
76K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
14K
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
14K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
9353
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua