Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1301-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб/Facebook

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень

За минулу добу відбулося 208 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Веселянка, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав одного ракетного та п'ять авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 14 керованих бомб, здійснив 155 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 34 атаки противника поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне, Тернове, Новоіванівка та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Нагадаємо, триває 1301-й день повномасштабної війни в Україні.

