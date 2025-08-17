Лінія фронту станом на 17 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 52 авіаційні удари, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1611 дронів-камікадзе та здійснили 3607 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

17серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 127 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 155 окупантів, із них 109 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, п’ять автомобілів, шість мотоциклів, 4 антени зв’язку та 20 БпЛА, пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоциклів та шість пунктів управління БпЛА окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 9 авіаударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в напрямку населеного пункту Хатнє, один бій триває.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська. П’ять з дев’яти атак відбили українські воїни, бої продовжуються.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі, вісім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Федорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Противник три рази безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку

Вісім разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває досі.

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Зелений Гай, Воскресенка, Олександроград, Маліївка та Темирівка. Сім боєзіткнень тривають.

Нагадаємо, триває 1271-й день повномасштабної війни в Україні.