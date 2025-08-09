Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 9 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1263-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів шістьма ракетами та 56 авіаційних ударів, застосувавши 91 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 670 дронів-камікадзе та здійснили 3 069 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 серпня станом на 22:00 відбулося 118 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Українські захисники відбили чотири штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Ковалівки.

Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу населеного пункту Карпівка та у напрямку населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Шандриголове. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог провів шість наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка та Переїзне.

Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Біла Гора.

Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 17 разів атакував поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1263-й день повномасштабної війни в Україні.

